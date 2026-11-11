В Рыбинске против борщевика будут использовать робота-косильщика
Муниципальное предприятие «ДЭС» в Рыбинске получило дистанционно управляемый гусеничный мульчер ZimAni для борьбы с борщевиком и другой нежелательной растительностью. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков в своем канале «Макс».
По словам господина Рудакова, робот предназначен для работы на участках, куда не может проехать крупный трактор. Он подминает под себя борщевик и мелкую поросль, после чего измельчает их. Технику уже опробовали, к регулярной работе она приступит весной.
Глава города также сообщил, что за три года парк техники ДЭС обновили более чем на 80%. Сейчас на предприятии работает свыше 70 машин — от комбинированных дорожных машин до грейдеров, бульдозеров и автовышки.