Уфимский «Прайм девелопмент» построит жилой комплекс в Пскове
Как стало известно «Ъ-Уфа», президент России Владимир Путин распорядился предоставить специализированному застройщику «Вертикаль» в аренду без торгов земельный участок в Пскове для реализации инвестиционного проекта. Кадастровый номер участка и его площадь в документе не указаны.
В «Прайм девелопмент» сообщили «Ъ-Уфа», что компания намерена построить в Пскове ЖК «Открытие». Срок реализации проекта составит два года, а объем инвестиций — около 1 млрд руб. Продажи квартир в «Открытии» должны начаться 1 декабря.
10% квартир в комплексе «Вертикаль» передаст сотрудникам управления погранслужбы ФСБ России.
«Для нас запуск проекта в Пскове стал логическим продолжением развития компании. Речь не только о масштабировании и освоении новых территорий. За годы работы мы сформировали собственные стандарты качества: от строительных решений и планировок до благоустройства дворов и организации общих пространств», — отметил генеральный директор «Прайм девелопмент» Антон Водолеев.
ООО «Специализированный застройщик Вертикаль», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Пскове в июне 2021 года с уставным капиталом 10 млн руб. По 50% в уставном капитале компании принадлежат Антону Водолееву и Сильварду Ованнисяну (через ряд ООО). В 2025 году выручка «Вертикали» составила 35,6 млн руб., прибыль или убыток в финансовой отчетности не указаны.