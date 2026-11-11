Уфимский «Прайм девелопмент» построит жилой комплекс в Пскове

ООО «Специализированный застройщик Вертикаль», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Пскове в июне 2021 года с уставным капиталом 10 млн руб. По 50% в уставном капитале компании принадлежат Антону Водолееву и Сильварду Ованнисяну (через ряд ООО). В 2025 году выручка «Вертикали» составила 35,6 млн руб., прибыль или убыток в финансовой отчетности не указаны.