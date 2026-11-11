«Медисорб» выкупил пермского производителя промышленной химии
Пермская фармацевтическая компания «Медисорб» объявила о приобретении 100% долей в компаниях группы «ПермХим». Как сообщает пресс-служба компании, сделка завершена в октябре 2026 года. Это позволит расширить промышленную базу для развития производства активных фармацевтических субстанций (АФС) и интермедиатов в России, а также укрепить технологические компетенции компании за счет малотоннажной и тонкой химии.
В периметр сделки вошли несколько юридических лиц группы компаний «ПермХим», объединенных производственными площадками в Перми. Предприятие работает на рынке РФ уже 35 лет и специализируется на промышленной химии, газов и реагентов. Ежегодный объем отгрузки продукции превышает 7 тыс. тонн, численность сотрудников составляет более 100 человек.
Как сообщает пресс-служба «Медисорба», одним из приоритетных направлений станет локализация производства АФС и интермедиатов, а также развитие сегмента малотоннажной и тонкой химии, обладающего значительным потенциалом для российской промышленности.
После завершения сделки предприятие продолжит реализацию действующих инвестиционных проектов. В планах предприятия: запуск новых производственных установок, повышение эффективности производства, а также дальнейшее совершенствование промышленной и экологической безопасности.
Кроме того, компания Медисорб намерена интегрировать в работу приобретенного предприятия свои компетенции в области фармацевтического производства. В 2027 году планируется реализация первых проектов на стыке химической и фармацевтической отраслей.
«Развитие собственного производства фармацевтических субстанций - одна из ключевых задач для обеспечения технологической независимости российской фармацевтической отрасли», - прокомментировал сделку гендиректор «Медисорба» Юрий Фотеев. Он выразил уверенность, что объединение компетенций химической и фармацевтической отраслей откроет дополнительные возможности для отечественной промышленности.
Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в ее продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 150 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании состоит более 500 человек. Консолидированная выручка компании «Медисорб» за 2025 год превысила 4,7 млрд руб. В этом году
«Медисорб» заключил офсетный контракт с Пермским краем на поставку лекарств.