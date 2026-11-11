«Медисорб» выкупил пермского производителя промышленной химии

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в ее продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 150 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании состоит более 500 человек. Консолидированная выручка компании «Медисорб» за 2025 год превысила 4,7 млрд руб. В этом году