Военный суд Новороссийска вынес приговор контрактнику за самовольное оставление части
Новороссийский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего-контрактника Дмитрия С. в самовольном оставлении части в период частичной мобилизации и назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, следует из решения суда, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск».
Как установило следствие, подсудимый, проходящий службу по контракту с июля 2022 года и награжденный медалями Жукова и Суворова, в апреле 2026 года был направлен командованием в Славянский район Краснодарского края для сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Согласно боевому распоряжению, он должен был вернуться в пункт временной дислокации части на территории Донецкой Народной Республики до 23:50 6 апреля. Однако 7 апреля военнослужащий без уважительных причин не явился на службу и остался проживать по месту жительства, где проводил время по своему усмотрению. Обнаружили его лишь 18 июня — группой розыска военной полиции.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся, воспользовавшись правом не давать подробных показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.
При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетнего ребенка, полное признание вины, статус ветерана боевых действий и государственные награды.
Как пояснил суд, при реальном лишении свободы подсудимый подлежал бы увольнению с военной службы, тогда как условное осуждение позволит ему доказать исправление путем надлежащего исполнения обязанностей военной службы, что, по мнению суда, будет иметь профилактический эффект в воинском коллективе.