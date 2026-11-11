Военный суд Новороссийска вынес приговор контрактнику за самовольное оставление части

Как установило следствие, подсудимый, проходящий службу по контракту с июля 2022 года и награжденный медалями Жукова и Суворова, в апреле 2026 года был направлен командованием в Славянский район Краснодарского края для сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Согласно боевому распоряжению, он должен был вернуться в пункт временной дислокации части на территории Донецкой Народной Республики до 23:50 6 апреля. Однако 7 апреля военнослужащий без уважительных причин не явился на службу и остался проживать по месту жительства, где проводил время по своему усмотрению. Обнаружили его лишь 18 июня — группой розыска военной полиции.