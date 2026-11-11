Евгений Матросов стал врио главы администрации Красногвардейского района
Временно исполняющим обязанности главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга назначен Евгений Матросов. Его предшественник Андрей Хорт перешел на работу в Смольный. О кадровом решении 11 ноября сообщила пресс-служба районной администрации.
До назначения Матросов занимал должность заместителя председателя комитета финансового контроля. В администрации Красногвардейского района он работает с 2011 года, а с 2017-го — в должности заместителя главы.
Андрей Хорт руководил районом в течение двух лет, после чего получил пост вице-губернатора Петербурга. В его ведении находятся вопросы информационной безопасности, а также комитет имущественных отношений, комитет по информатизации и управление по развитию садоводства и огородничества.