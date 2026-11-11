Чиновница в Удмуртии получала сертификаты Ozon за передачу риелторам данных ЕГРН

Ей инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и три эпизода мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК). В ходе судебного следствия действия чиновницы переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), по двум эпизодам дело прекратили из-за истечения сроков давности. Суд оштрафовал фигурантку на 45 тыс. руб. и запретил занимать должности в органах местного самоуправления на два года.