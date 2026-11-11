Чиновница в Удмуртии получала сертификаты Ozon за передачу риелторам данных ЕГРН
За это суд ее оштрафовал на 40 тысяч рублей
Верховный суд Удмуртии снизил размер штрафа 36-летней чиновнице из администрации Сарапула, получавшей взятки сертификатами Ozon за передачу риелторам информации о гражданах и их объектах недвижимости. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Подсудимая являлась начальницей отдела приватизации в управлении имущественных отношений администрации Сарапула. По данным следствия, она запрашивала данные в ЕГРН и передавала их риелторам с 1 января по 24 декабря 2025 года. Сарапульский городской суд установил, что за это фигурантка получила сертификаты маркетплейса на общую сумму 5 тыс. руб.
Ей инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и три эпизода мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК). В ходе судебного следствия действия чиновницы переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), по двум эпизодам дело прекратили из-за истечения сроков давности. Суд оштрафовал фигурантку на 45 тыс. руб. и запретил занимать должности в органах местного самоуправления на два года.
В апелляции адвокат обвиненной просил признать ее невиновной. Прокурор просил об отмене приговора, поскольку суд не мотивировал переквалификацию действий осужденной, а также необоснованно прекратил преследование по двум эпизодам мелкого взяточничества.
Апелляционная инстанция признала чиновницу невиновной по одному эпизоду мелкого взяточничества с признанием права на реабилитацию. Штраф был снижен до 40 тыс. руб., а срок дополнительного наказания уменьшен до 1 года и 10 месяцев. В доход государства конфисковали 3 тыс. руб.