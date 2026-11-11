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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге упростят выделение земли под заводы по утилизации отходов

В Санкт-Петербурге упростят предоставление земельных участков под строительство заводов по утилизации отходов. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения, депутаты Законодательного собрания приняли в третьем, окончательном чтении.
Заводы по переработке отходов в Петербурге смогут получать землю без торгов

Заводы по переработке отходов в Петербурге смогут получать землю без торгов

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Документ расширяет перечень объектов коммунально-бытового назначения, для строительства которых город может выделять землю без проведения стандартных торгов. В него включат объекты по утилизации отходов производства и потребления.
Главное условие для получения участка — сведения о планируемом строительстве должны быть внесены в территориальную схему обращения с отходами. Ее утверждает комитет по природопользованию.
Ожидается, что упрощение процедуры предоставления земли позволит ускорить создание в Петербурге современных мощностей по утилизации отходов.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор