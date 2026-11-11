В Петербурге упростят выделение земли под заводы по утилизации отходов
В Санкт-Петербурге упростят предоставление земельных участков под строительство заводов по утилизации отходов. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения, депутаты Законодательного собрания приняли в третьем, окончательном чтении.
Документ расширяет перечень объектов коммунально-бытового назначения, для строительства которых город может выделять землю без проведения стандартных торгов. В него включат объекты по утилизации отходов производства и потребления.
Главное условие для получения участка — сведения о планируемом строительстве должны быть внесены в территориальную схему обращения с отходами. Ее утверждает комитет по природопользованию.
Ожидается, что упрощение процедуры предоставления земли позволит ускорить создание в Петербурге современных мощностей по утилизации отходов.