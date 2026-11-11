Объемы ипотечного кредитования на Южном Урале выросли в полтора раза

Ипотечный портфель увеличился на 11% и на 1 октября этого года превысил 400 млрд руб. Доля просроченной задолженности немного увеличилась и составила 1,3%. В целом доля просрочки соответствует средней по стране. Размер ипотечного кредита вырос на 140 тыс. руб., до 3,6 млн руб. Средний срок уменьшился почти на полтора года и составил 23,7 года.