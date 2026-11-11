Объемы ипотечного кредитования на Южном Урале выросли в полтора раза
За январь — сентябрь 2026 года банки выдали жителям Челябинской области более 21 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 77 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли почти в полтора раза, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Центробанка РФ.
Ипотечный портфель увеличился на 11% и на 1 октября этого года превысил 400 млрд руб. Доля просроченной задолженности немного увеличилась и составила 1,3%. В целом доля просрочки соответствует средней по стране. Размер ипотечного кредита вырос на 140 тыс. руб., до 3,6 млн руб. Средний срок уменьшился почти на полтора года и составил 23,7 года.
В январе — сентябре этого года в регионе на долю льготной ипотеки с господдержкой пришлось 47% кредитов, выданных на покупку жилья. В то же время 53% займов были оформлены на рыночных условиях.