Смольный планирует отменить 12 премий в области культуры и искусства

Размер каждой премии сейчас составляет 330 тыс. руб., а все 12 наград вместе — почти 4 млн руб. в год. Их вручают за вклад в развитие петербургской культуры, а также за достижения в литературе, театре, музыке, кино, архитектуре, дизайне, музейном деле и просвещении.