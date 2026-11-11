Смольный планирует отменить 12 премий в области культуры и искусства
Размер премии составляет 330 тыс. рублей
Смольный предложил с 2028 года отказаться от 12 ежегодных премий в области культуры и искусства. Они присуждаются деятелям Петербурга с 2004 года. Проект постановления об отмене наград опубликован для антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 23 ноября.
Размер каждой премии сейчас составляет 330 тыс. руб., а все 12 наград вместе — почти 4 млн руб. в год. Их вручают за вклад в развитие петербургской культуры, а также за достижения в литературе, театре, музыке, кино, архитектуре, дизайне, музейном деле и просвещении.
Премии учредили в мае 2004 года. Тогда их было восемь, а размер каждой составлял 50 тыс. руб. В 2010 году число наград увеличили до 12, а выплаты — до 150 тыс. руб. Позднее сумму повысили до нынешних 330 тыс. руб.
Награды ежегодно вручают в День города. Их могут получить как отдельные авторы, так и коллективы численностью до шести человек. Если премию присуждают группе, деньги делят между ее участниками поровну.
Последний раз премии вручали в мае 2026 года — за достижения 2025-го. Если проект примут, награждение за 2026 и 2027 годы еще пройдет по действующим правилам, а с 2028 года премии перестанут присуждать.