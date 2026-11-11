Два района Перми полностью отключат от водоснабжения в выходные

Индустриальный и Свердловский районы будут отключены от водоснабжения полностью, за исключением микрорайона Николая Островского. В Мотовилихинском районе воды не будет в микрорайоне Городские горки от ул. Студенческой до ул. Старцева, в Дзержинском — в районе Мильчакова, в районе, ограниченном улицами Локомотивная, Академика Вавилова, шоссе Космонавтов, Строителей.