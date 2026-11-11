Два района Перми полностью отключат от водоснабжения в выходные
В Перми с 09:30 14 ноября до 21:30 15 ноября в связи с реконструкцией водопроводной насосной станции «Южная» будет отключено водоснабжение в нескольких районах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Индустриальный и Свердловский районы будут отключены от водоснабжения полностью, за исключением микрорайона Николая Островского. В Мотовилихинском районе воды не будет в микрорайоне Городские горки от ул. Студенческой до ул. Старцева, в Дзержинском — в районе Мильчакова, в районе, ограниченном улицами Локомотивная, Академика Вавилова, шоссе Космонавтов, Строителей.
Отключение водоснабжения проводит ООО «Новогор-Прикамье». В ходе реконструкции оборудование будет заменено на современное. Отопление при этом продолжит работать в штатном режиме.