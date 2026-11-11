Тепловые сети МП «Гортеплоэнерго» Железногорска продают с торгов за 361 млн рублей

Муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» признано банкротом в июне 2020 года. Процедура была инициирована из-за крупных долгов предприятия, общая сумма которых оценивается в 2,2 млрд руб. Сами энергетики были вынуждены обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом еще в июне 2019 года. Права учредителя МП в настоящее время осуществляет городская администрация.