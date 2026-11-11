Тепловые сети МП «Гортеплоэнерго» Железногорска продают с торгов за 361 млн рублей
Комплекс имеет статус социально значимого
Производственный комплекс муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» ЗАТО Железногорска, обеспечивающего теплоснабжение населения, выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Начальная цена установлена в размере 361,7 млн руб., говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Торги состоятся 17 декабря, заявки на участие принимаются до 15 декабря. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, форма подачи предложений — открытая.
Комплекс является социально значимым, так как представляет собой объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системе жизнеобеспечения города. Лот включает в себя более 3 тыс. позиций, в том числе тепловые сети, производственные здания, цеха, склады, бойлерные и скважины.
Муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» признано банкротом в июне 2020 года. Процедура была инициирована из-за крупных долгов предприятия, общая сумма которых оценивается в 2,2 млрд руб. Сами энергетики были вынуждены обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом еще в июне 2019 года. Права учредителя МП в настоящее время осуществляет городская администрация.