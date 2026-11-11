В Новгородской области предложили выплачивать миллион рублей за рождение четвертого ребенка

«Один из законопроектов предусматривает освобождение семей с пятью и более детьми от платы за коммунальные услуги. Таких семей у нас более 600. А второй — выплату в 1 миллион рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Получить такой капитал можно будет не один раз»,— рассказал Александр Дронов.