В Новгородской области предложили выплачивать миллион рублей за рождение четвертого ребенка
За последние десять лет число многодетных семей в Новгородской области увеличилось вдвое. Для них в регионе готовят новые меры поддержки, о которых губернатор Александр Дронов ранее докладывал президенту России Владимиру Путину.
Один из законопроектов предусматривает освобождение семей с пятью и более детьми от платы за коммунальные услуги. По словам главы региона, этой мерой смогут воспользоваться более 600 семей. Второй законопроект предполагает выплату в размере 1 млн рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Получать такую выплату можно будет неоднократно.
«Один из законопроектов предусматривает освобождение семей с пятью и более детьми от платы за коммунальные услуги. Таких семей у нас более 600. А второй — выплату в 1 миллион рублей при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Получить такой капитал можно будет не один раз»,— рассказал Александр Дронов.
Губернатор также сообщил, что за год в регионе ввели все финансовые меры поддержки семей из федерального «демографического меню». Наиболее востребованной стала выплата в 550 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Министр труда, семейной и социальной политики области Светлана Семенова предложила продлить ее действие на следующий год. Дронов поддержал эту инициативу.
Дополнительные меры предусмотрены и для семей, планирующих первого ребенка. В этом году региональный капитал увеличили со 150 тыс. до 350 тыс. рублей. По словам губернатора, в последние месяцы в регионе наблюдается небольшой рост числа рождений первенцев.
Кроме того, в Новгородской области обновляют стандарт семейноцентричности. Как отметил Дронов, около 60% семей, в которых родители работают в региональных организациях, уже пользуются корпоративными мерами поддержки. Среди них — выплаты при рождении детей, оборудование детских комнат и другие решения.