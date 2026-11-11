В Петербурге назвали сроки строительства коричневой линии метро до Полюстрово
В Санкт-Петербурге опубликовали материалы к проекту планировки территории для строительства участка коричневой линии метро от станции «Каретная» до «Полюстровского проспекта». В документации указаны ориентировочные сроки ввода новых станций.
Согласно материалам, участок от «Каретной» до «Лиговского проспекта-2» планируют построить к 2030 году. Следующий отрезок — от «Лиговского проспекта-2» до «Суворовской» — рассчитывают завершить к 2036 году. Последний участок, до «Полюстровского проспекта», намечен к вводу в 2040 году.
На новой линии предусмотрено строительство четырех станций: «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская» и «Полюстровский проспект».