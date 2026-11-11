В Петербурге назвали сроки строительства коричневой линии метро до Полюстрово

Согласно материалам, участок от «Каретной» до «Лиговского проспекта-2» планируют построить к 2030 году. Следующий отрезок — от «Лиговского проспекта-2» до «Суворовской» — рассчитывают завершить к 2036 году. Последний участок, до «Полюстровского проспекта», намечен к вводу в 2040 году.