На «Роза Хутор» выпал первый снег
В выходные на «Роза Хутор» прошел первый обильный снегопад: на высотах от 940 до 2300 м выпало от 25 до 70 см снега.
В высокогорной зоне он с высокой вероятностью сохранится, став первым естественным основанием для подготовки трасс к сезону 2026/2027. Технические службы курорта уже ведут подготовку зимней инфраструктуры к сезону катания.
Снегопад начался ночью 7 ноября. К утру, на фоне низких температур и интенсивных осадков, снеговая линия ушла к отметкам Роза Долины. Осадки продолжались весь день и закончились 7 ноября около 18 часов. Курорт заблаговременно подготовился к похолоданию: высокогорные тропы закрыты, зоны пребывания гостей расчищены.
«В высокогорной зоне этот снег с высокой вероятностью сохранится и станет первым заделом к открытию сезона,— рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов.— Впереди — еще несколько дней холодной погоды, умеренный снег в середине предстоящей недели. Все это даст возможность сформировать базовый слой для подготовки горнолыжных трасс».
Близость Черного моря делает краснополянский снег уникальным: придает ему мягкую и рыхлую структуру, благодаря которой этот снег называют «пухляком». «Роза Хутор» расположен недалеко от горы Ачишхо — одного из самых «снежных» мест России.
Одного только естественного снегопада для комфортного и безопасного катания мало. Свежий снег должен быть уплотнен, выровнен и уложен в плотную снежную подушку, которая становится основой трасс. Для формирования устойчивого покрытия трасс «Роза Хутор» использует собственную систему оснежения с помощью 404 снежных пушек.
«Система оснежения — небольшой завод с собственным производственным циклом. Мощности системы хватает, чтобы за сутки произвести столько снега, сколько нужно для трехметрового слоя на Красной площади»,— рассказал руководитель службы оснежения «Роза Хутор» Вячеслав Солдатенков.
Отдельное направление подготовки к зиме — обеспечение лавинной безопасности. За нее отвечает противолавинная служба «Роза Хутор», в составе которой работают метеорологи, инженеры-лавинщики и специалисты по активным воздействиям.
Подготавливают к зиме и канатные дороги. С 9 по 30 ноября подъемники курорта, ведущие на Роза Пик, приостановили работу для планового технического обслуживания. Служба канатных дорог «Роза Хутор» проверяет канаты, опоры и механизмы, меняет масло в редукторах, настраивает и тестирует системы безопасности. На время профилактики канатных дорог, ведущих на Роза Пик, гостям доступны подъемы из Роза Долины до отметки 1600 метров на подъемнике «Стрела».
В этом году «Роза Хутор» вновь признан лучшим горнолыжным курортом России по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Зимой его гостям будет доступна зона катания протяженностью 105 км с трассами разного уровня сложности.
Открытие горнолыжного сезона запланировано на 18 декабря, но точная дата будет зависеть от погодных условий и состояния естественного снежного покрова.
https://rosakhutor.ru/
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295Реклама. 6+
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295Реклама. 6+