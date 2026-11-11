В пермском аэропорту задерживается десять рейсов
Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 11 ноября задерживаются два рейса в Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа» на 6 часов 40 минут (время по расписанию 5:20) и «Россия» на 9 часов 15 минут (время по расписанию 6:30). Также переносятся вылеты в Москву авиакомпании «Россия» на четыре часа (время по расписанию 12:50), в Сургут авиакомпании «ЮТэйр» на 1 час 25 минут (время по расписанию 14:00) и в Калининград авиакомпании Nordwind Airlines на 3 часа 50 минут (время по расписанию 18:25).
Кроме того, задерживаются два рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга на 13 часов 55 минут (время по расписанию 5:35) и из Москвы на 3 часа 35 минут (время по расписанию 11:50). Также отложены рейсы из Сургута авиакомпании «ЮТэйр» на 1 час 45 минут (время по расписанию 13:00), из Усинска авиакомпании «ЮВТ Аэро» на 30 минут (время по расписанию 14:40) и из Калининграда авиакомпании Nordwind Airlines на 3 часа 20 минут (время по расписанию 17:20).
Утром 11 ноября Большое Савино приостановило прием и отправку рейсов после введения режима «Беспилотная опасность» в Прикамье.