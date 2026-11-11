В пермском аэропорту задерживается десять рейсов

Кроме того, задерживаются два рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга на 13 часов 55 минут (время по расписанию 5:35) и из Москвы на 3 часа 35 минут (время по расписанию 11:50). Также отложены рейсы из Сургута авиакомпании «ЮТэйр» на 1 час 45 минут (время по расписанию 13:00), из Усинска авиакомпании «ЮВТ Аэро» на 30 минут (время по расписанию 14:40) и из Калининграда авиакомпании Nordwind Airlines на 3 часа 20 минут (время по расписанию 17:20).