В Пулково задерживаются более 40 рейсов после ночных ограничений

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайтах и в приложениях авиакомпаний, а также следить за уведомлениями по электронной почте и телефону, указанным при бронировании. В аэропорту и авиакомпаниях заявили, что работают в усиленном режиме, чтобы восстановить регулярное расписание.