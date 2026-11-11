В Пулково задерживаются более 40 рейсов после ночных ограничений
В аэропорту Пулково корректируют расписание полетов после временных ограничений на использование воздушного пространства Петербурга. По данным «Фонтанки» на 8:00, более чем на два часа задержаны 42 рейса, шесть отменены, еще девять самолетов ушли на запасные аэродромы.
Сам аэропорт работает в штатном режиме и обслуживает пассажиров и воздушные суда. При этом возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов, сообщили в пресс-службе Пулково.
Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайтах и в приложениях авиакомпаний, а также следить за уведомлениями по электронной почте и телефону, указанным при бронировании. В аэропорту и авиакомпаниях заявили, что работают в усиленном режиме, чтобы восстановить регулярное расписание.