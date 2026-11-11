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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Пулково задерживаются более 40 рейсов после ночных ограничений

В аэропорту Пулково корректируют расписание полетов после временных ограничений на использование воздушного пространства Петербурга. По данным «Фонтанки» на 8:00, более чем на два часа задержаны 42 рейса, шесть отменены, еще девять самолетов ушли на запасные аэродромы.
Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайтах и в приложениях авиакомпаний

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайтах и в приложениях авиакомпаний

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сам аэропорт работает в штатном режиме и обслуживает пассажиров и воздушные суда. При этом возможны изменения времени вылета и прибытия отдельных рейсов, сообщили в пресс-службе Пулково.
Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайтах и в приложениях авиакомпаний, а также следить за уведомлениями по электронной почте и телефону, указанным при бронировании. В аэропорту и авиакомпаниях заявили, что работают в усиленном режиме, чтобы восстановить регулярное расписание.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор