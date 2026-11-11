«Ласточка» в Новороссийск поедет в объезд Краснодара из-за ремонта пути

Прямое железнодорожное сообщение между Новороссийском и Краснодаром будет полностью приостановлено на несколько дней — на Северо-Кавказской железной дороге изменится движение поездов в сторону Новороссийска и из города-героя. Как сообщили в РЖД, с 16 по 27 ноября на перегоне Краснодар — Крымская (участок Хабль — Ахтырская) пройдет плановый ремонт пути.