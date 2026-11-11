Осужденный из «Черного дельфина» прошел в финал конкурса православной живописи

Ранее «Ъ-Волга» рассказывал, что Алексей Рыжанков расписал иконами молельню в ИК-6, в которой арестанты замаливают свои грехи и просят прощения у Бога за то, что сделали на свободе. В 1998 году Кемеровский областной суд приговорил его к смертной казни за убийство семьи из четырех человек — в том числе двух девочек 9 и 12 лет, которых он изнасиловал перед расправой. Арестант часто участвует в подобных конкурсах.