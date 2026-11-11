Осужденный из «Черного дельфина» прошел в финал конкурса православной живописи
Ранее его осудили за убийство семьи из четырех человек
В исправительных учреждениях УИС по Оренбургской области завершился этап конкурса православной живописи «Явление», темой которого стала «Вера в жизни осужденных». Первое место жюри присудило работе «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа» — ее написал пожизненно осужденный Алексей Рыжанков из ИК-6 в Соль-Илецке (более известная как «Черный Дельфин»). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Конкурс провели на всероссийском смотре религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». Жюри возглавил помощник начальника УФСИН по работе с верующими иерей Сергий Чебруков. Эксперты оценивали не только технику исполнения, но и то, насколько автору удалось передать через образы христианские ценности.
По словам иерея, конкурс нужен не только для демонстрации художественных способностей: он дает осужденным возможность выразить духовные искания, найти внутреннюю опору и надежду на искупление. Картина пожизненника представит регион на финале конкурса.
Ранее «Ъ-Волга» рассказывал, что Алексей Рыжанков расписал иконами молельню в ИК-6, в которой арестанты замаливают свои грехи и просят прощения у Бога за то, что сделали на свободе. В 1998 году Кемеровский областной суд приговорил его к смертной казни за убийство семьи из четырех человек — в том числе двух девочек 9 и 12 лет, которых он изнасиловал перед расправой. Арестант часто участвует в подобных конкурсах.
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