В Новороссийске на 60% ограничат подачу воды на время переключения водоводов
В Новороссийске 19 ноября с 8:00 подача воды в город будет снижена на 60%. Об этом сообщили в городском водоканале.
Ограничения связаны с работами по переключению построенных водоводов, которые подрядная организация ООО «СУЭРТЭ» выполняет после завершения строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция ТГВ1 и 2 очереди по адресу: ул. Магистральная, №2 — до ул. Кутузовская».
В связи с этим утреннее и вечернее водоснабжение населения 19 ноября будет осуществляться по графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00. Ограничения затронут зоны водоснабжения №4, 4а, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 и 27а.
Подвоз воды автоцистернами организуют по заявкам жителей. По завершении работ водоснабжение будет восстановлено, аварийной ситуации не прогнозируется.