В Новороссийске на 60% ограничат подачу воды на время переключения водоводов

В связи с этим утреннее и вечернее водоснабжение населения 19 ноября будет осуществляться по графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00. Ограничения затронут зоны водоснабжения №4, 4а, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 и 27а.