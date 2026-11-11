В Калининграде с 20 ноября подорожает проезд в общественном транспорте

Кроме того, с 1 ноября в Калининградской области выросла стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах. Предельный тариф увеличился с 3,05 до 5 руб. за пассажиро-километр, а минимальная стоимость поездки — с 20 до 30 руб.