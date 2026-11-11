В Калининграде с 20 ноября подорожает проезд в общественном транспорте
С 20 ноября поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах Калининграда будет стоить от 40 до 55 руб. в зависимости от способа оплаты. Новые тарифы утвердила региональная Служба по государственному регулированию цен и тарифов по заявлению АО «Калининград-ГорТранс».
При оплате транспортной картой «Волна Балтики» проезд обойдется в 40 руб., банковской картой или другим безналичным способом — в 45 руб. При расчете наличными пассажирам придется заплатить 55 руб.
В региональной службе пересмотр стоимости объяснили инфляцией, подорожанием топлива и электроэнергии, а также ростом расходов перевозчика на обслуживание транспорта и обеспечение безопасности.
Предыдущий раз тарифы на городские перевозки в Калининграде менялись в июле 2025 года. Тогда поездка стоила 34 руб. по транспортной карте, 39 руб. при безналичной оплате и 49 руб. при расчете наличными.
Кроме того, с 1 ноября в Калининградской области выросла стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах. Предельный тариф увеличился с 3,05 до 5 руб. за пассажиро-километр, а минимальная стоимость поездки — с 20 до 30 руб.