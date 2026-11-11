В Самарской области экс-главу собрания представителей поймали на мошенничестве на 1,5 млн рублей
Она трудоустроилась, но по факту не работала около десяти лет
Бывшая председатель Собрания представителей муниципального Елховского района Самарской области предстанет перед судом. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
По версии следствия, с ноября 2015 по июнь 2025 года обвиняемая была фиктивно трудоустроена на должность специалиста по работе с молодежью в местное муниципальное учреждение. При этом фактически она не работала, но ежемесячно получала зарплату.
Бюджету муниципалитета был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Кошкинский районный суд Самарской области.