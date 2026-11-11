«Ремас-Флексо» получит землю в Ижевске без торгов под цеха по созданию этикеток
Кадастровая стоимость участка — 7,9 млн рублей
Полиграфическое предприятие из Ижевска «Ремас-Флексо» получит участок площадью 16,6 тыс. кв. м в черте города без торгов. Соответствующее распоряжение 9 ноября подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.
Компания реализует инвестпроект «Строительство цехов по производству этикетки и упаковки». Участок расположен в Устиновском районе у реки Старковки около Воткинского шоссе. Его кадастровая стоимость составляет 7,9 млн руб.
По данным портала «Спарк-Интерфакс», ООО «Ремас-Флексо» было зарегистрировано в ноябре 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Руководителем и владельцем предприятия является Владимир Зюдин. Среднесписочная численность предприятия — 129 человек. Выручка ООО составила в 2025 году 806 млн руб. (-17% относительно 2024-го), чистая прибыль — 60,8 млн руб. (-70%).