«Ремас-Флексо» получит землю в Ижевске без торгов под цеха по созданию этикеток

По данным портала «Спарк-Интерфакс», ООО «Ремас-Флексо» было зарегистрировано в ноябре 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Руководителем и владельцем предприятия является Владимир Зюдин. Среднесписочная численность предприятия — 129 человек. Выручка ООО составила в 2025 году 806 млн руб. (-17% относительно 2024-го), чистая прибыль — 60,8 млн руб. (-70%).