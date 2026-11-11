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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербург к вечеру 11 ноября накроет мокрым снегом

В Петербурге вечером 11 ноября ожидаются мокрый снег и снег. Осадки принесет приближающийся с запада североатлантический циклон, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов

Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Днем в городе будет облачно, температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. В Ленинградской области ожидается от 1 до +4 градусов. Ветер будет юго-восточным со скоростью 2–7 м/с.
Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 753 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.
В четверг, по прогнозу господина Леуса, местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ночью температура составит от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор