Петербург к вечеру 11 ноября накроет мокрым снегом
В Петербурге вечером 11 ноября ожидаются мокрый снег и снег. Осадки принесет приближающийся с запада североатлантический циклон, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Днем в городе будет облачно, температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. В Ленинградской области ожидается от 1 до +4 градусов. Ветер будет юго-восточным со скоростью 2–7 м/с.
Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 753 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.
В четверг, по прогнозу господина Леуса, местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ночью температура составит от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.