Совладельцы «Адаманта» получили доли в двух петербургских пышечных Ginza

Директор департамента торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко считает, что сделка может быть связана скорее с перераспределением долей между давними партнерами, чем с привлечением новых инвесторов. «Для крупных холдинговых компаний характерно, что рынок воспринимает основным владельцем бизнеса его публичное лицо, тогда как внутри структуры могут быть партнеры и инвесторы, которые владеют долей, не находясь в медийном поле»,— отметила она в комментарии изданию.