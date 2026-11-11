Совладельцы «Адаманта» получили доли в двух петербургских пышечных Ginza
Вице-президенты и совладельцы холдинга «Адамант» Михаил Баженов и Евгений Гуревич стали совладельцами двух компаний, связанных с пышечными Ginza Project в центре Петербурга. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Речь идет об ООО «Пышечка №1» и ООО «Пышечка На Грибоедова», которые связаны с одноименными заведениями на Гороховой улице и набережной канала Грибоедова. В первой компании господа Баженов и Гуревич получили по 32,5%, во второй — по 45%.
По данным «Делового Петербурга», ранее оба предпринимателя уже инвестировали в петербургский ресторанный бизнес и участвовали в проектах, связанных с Ginza Project. Помимо новых активов, они являются совладельцами нескольких других компаний, аффилированных с ресторанным холдингом.
Директор департамента торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко считает, что сделка может быть связана скорее с перераспределением долей между давними партнерами, чем с привлечением новых инвесторов. «Для крупных холдинговых компаний характерно, что рынок воспринимает основным владельцем бизнеса его публичное лицо, тогда как внутри структуры могут быть партнеры и инвесторы, которые владеют долей, не находясь в медийном поле»,— отметила она в комментарии изданию.
В 2025 году выручка ООО «Пышечка №1» составила 38,9 млн руб., ООО «Пышечка На Грибоедова» — 18,5 млн руб.