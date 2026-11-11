Экс-главу КраАЗа Анатолия Быкова этапируют из колонии для нового расследования
Бизнесмена доставят в Хакасию для проведения следственных действий
Бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КраАЗ) Анатолий Быков, отбывающий 20-летний срок в колонии Карелии, будет этапирован в Хакасию для проведения следственных действий. Информацию об этом «Ъ-Сибирь» подтвердили источники. Расследование может быть связано с новым арестом бывшего лидера криминальной группировки Владимира Татаренкова (Татарин), которого обвиняют в организации убийства в 1993 году двух жителей Хакасии.
Как писал «Ъ-Сибирь», в 2020 году Владимир Татаренков, отбывавший в то время срок, дал показания на экс-руководителя КраАЗа Анатолия Быкова. Последнего с учетом этих показаний признали виновным в заказном убийстве двух коммерсантов, совершенном в 1994 году. В том же 2020 году Владимир Татаренков вышел на свободу.
В мае 2024 года Анатолия Быкова, который по совокупности трех приговоров получил 20 лет лишения свободы, доставили из Красноярска в колонию строгого режима №9 Петрозаводска (Республика Карелия). Срок отбытия наказания с учетом времени, проведенного в СИЗО, истекает в 2040 году.