Экс-главу КраАЗа Анатолия Быкова этапируют из колонии для нового расследования

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2020 году Владимир Татаренков, отбывавший в то время срок, дал показания на экс-руководителя КраАЗа Анатолия Быкова. Последнего с учетом этих показаний признали виновным в заказном убийстве двух коммерсантов, совершенном в 1994 году. В том же 2020 году Владимир Татаренков вышел на свободу.