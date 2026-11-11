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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Пулково полностью сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Пулково утром 11 ноября снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали с ночи из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ограничения на полеты ввели около 3:20

Ограничения на полеты ввели около 3:20

Александр Баранов / Коммерсантъ

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В 7:15 Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Спустя несколько минут аэропорт сообщил о полном снятии ограничений.
Ограничения на полеты ввели около 3:20. Во время их действия Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор