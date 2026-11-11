В Пулково полностью сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт Пулково утром 11 ноября снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали с ночи из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба аэропорта.
В 7:15 Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Спустя несколько минут аэропорт сообщил о полном снятии ограничений.
Ограничения на полеты ввели около 3:20. Во время их действия Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.