Курганский центр Илизарова расторг контракт на ремонт части здания
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, находящийся в Кургане, расторг контракт с ООО «Арагацстрой». Компания занималась ремонтом части здания учреждения за 2,6 млрд руб., указано на портале госзакупок.
Заказчик принял такое решение из-за некачественного исполнения подрядчиком своих обязательств. Организация успела выполнить работы почти на 10 млн руб. Договор стороны заключили в июле 2026 года. Подрядчик должен был обновить пятый и шестой этажи центра, где находятся операционный блок, реанимация, служебные и технические помещения.