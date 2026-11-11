Курганский центр Илизарова расторг контракт на ремонт части здания

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, находящийся в Кургане, расторг контракт с ООО «Арагацстрой». Компания занималась ремонтом части здания учреждения за 2,6 млрд руб., указано на портале госзакупок.