Курганский центр Илизарова отремонтируют за 2,6 млрд рублей

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, находящийся в Кургане, объявил аукцион на капремонт части здания учреждения. Начальная цена контракта составляет 2,6 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обновить пятый и шестой этажи центра, где находятся операционный блок, реанимация, служебные и технические помещения. Работы будут проводиться на площади 7,4 тыс. кв. м. Необходимо демонтировать плиты, двери, потолки, напольное покрытие и установить новые, заменить системы водоснабжения, водостока, отопления и вентиляции. Также требуется переоборудовать в помещениях электроосвещение. Срок выполнения работ — до декабря 2028 года. Проект финансируется из федерального бюджета. Деньги выделены по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина от апреля 2025 года.

Виталина Ярховска