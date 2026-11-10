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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Прикамье

Банковое сражение

Пермское НПО отсудило деньги у Deutsche Bank
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск АО «НПО „Искра“» о взыскании с крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG 132,5 тыс. евро. Прикамское предприятие заключило договор поставок с французским производителем подшипников SKF Magnetic Mechatronics SAS. Кредитная организация из Германии дала НПО банковскую гарантию. После начала боевых действий на Украине поставщик не выполнил условия договора и не вернул аванс. Deutsche Bank AG настаивает, что дело подсудно только французским судам. Большинство экспертов говорят, что взыскать задолженность можно только за счет российских активов ответчика.

Сафрон Голиков / Коммерсантъ

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Спор между АО «НПО „Искра“» и Deutsche Bank AG начался в сентябре прошлого года. По данным «Ъ-Прикамье» — когда между НПО «Искра» и производителем магнитных подшипников SKF Magnetic Mechatronics SAS (Франция) был заключен договор на поставку указанной продукции. Гарантом исполнения обязательств по сделке выступил Deutsche Bank AG (Франкфурт-на-Майне, Германия). Пермское предприятие перечислило французской стороне аванс, однако после событий февраля 2022 года поставщик фактически отказался выполнять условия договора и не вернул аванс. Тогда НПО «Искра» решило потребовать от немецкого банка исполнения гарантийных обязательств, но перечислять деньги кредитная организация также отказалась.

ПАО «НПО „Искра“» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, основанное в 1955 году в Перми для разработки и создания образцов ракетной техники, старое название — КБМаш (конструкторское бюро машиностроения). В 1990-е годы предприятие стало разработчиком и производителем оборудования для ТЭК: газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных электростанций, а также компрессорного оборудования.

Deutsche Bank AG — крупнейший банк Германии, основанный 10 марта 1870 года, и одна из крупнейших банковских групп в мире. Банк предоставляет услуги корпоративного банковского обслуживания, инвестиционные услуги, частного банковского обслуживания и управления активами. SKF Magnetic Mechatronics (S2M) — компания, основанная в 1976 году. Входит в группу SKF (с 2007 года), которая производит магнитные подшипники и системы для высокоскоростного применения.

Стоит отметить, что в течение последних четырех лет Deutsche Bank AG является участником целого ряда арбитражных процессов, в том числе связанных с неисполнением условий банковской гарантии. Так, в мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Лен­области удовлетворил требования к банку со стороны оператора строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге — ООО «Русхимальянс». Согласно решению суда, из-за неисполнения требований по банковской гарантии Deutsche Bank AG должен заплатить обществу 238,1 млн евро. Представители банка настаивали, что этот спор неподсуден российским судам, поскольку, согласно арбитражному соглашению между сторонами, он должен рассматриваться за рубежом. Ответчик ссылался также на то, что не может исполнить соглашение из-за ограничительных мер ЕС.
По данным «Ъ-Прикамье», аналогичную позицию Deutsche Bank AG занял и в процессе с участием АО «НПО „Искра“». Ответчик заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, ссылаясь на определяющее подсудность арбитражное соглашение. Так, банк указывал, что гарантия была выдана его филиалом в Париже, поэтому и разбирательство о взыскании денег должно проходить во Франции. В удовлетворении ходатайства было отказано, а иск «Искры» принят к производству. Судя по карточке дела, для его удовлетворения понадобилось лишь несколько заседаний.
Руководитель практики корпоративного права МГКА «Бюро адвокатов „Де-юре“» Елена Тимошенко говорит, что исполнить решение о взыскании средств с Deutsche Bank AG можно только за счет его активов в России. Шансы на признание судебного акта за границей маловероятны. Госпожа Тимошенко отмечает, что «Русхимальянс» смог получить деньги с этого банка через арест средств на кор­счетах его российской дочки в ООО «Дойче Банк». По данным годового отчета самого банка, в ноябре 2024 года истец взыскал 244 млн евро с учетом процентов за счет российских активов организации.
«Ссылку на санкции суды отклоняют как противоречащую публичному порядку РФ, хотя Deutsche Bank оспаривает эту практику в Конституционном суде. Поэтому „Искре“ важно сразу заявить обеспечительные меры в виде ареста средств банка на корсчетах, пока их не забрали другие взыскатели. Риски остаются: денег на счетах может не хватить, средства могут оказаться на счетах типа „С“, а в ЕС решение не исполнят. Но при сумме 132,5 тыс. евро шансы на реальное взыскание выглядят высокими»,— считает юрист.
Управляющий партнер адвокатского бюро «ЮКАМ» Ани Манташян говорит, что переоценивать прецедент, возникший в споре «Русхим­альянса» с банком, не стоит. По его мнению, Deutsche Bank может обжаловать, затягивать исполнение, ссылаться на санкционные ограничения и спорить по обеспечительным мерам. «Есть и неприятный момент: суд отказался обращать взыскание на доли Deutsche Bank в российских обществах, то есть не всякий актив банка в России автоматически доступен для взыскания,— объясняет господин Манташян.— На мой взгляд, выиграть процесс „Искра“ может, особенно если документы по гарантии чистые, но быстро получить 132,5 тыс. евро — вряд ли. Основной акцент должен быть на аресте счетов и на исполнительном производстве».
Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Денис Быканов, напротив, полагает, что если российских активов ответчика для исполнения решения суда окажется недостаточно, то не исключено обращение взыскания на активы Deutsche Bank AG за рубежом. «Речь идет в первую очередь о нейтральных или дружественных России иностранных юрисдикциях, где это возможно сделать через процедуру экзекватуры — признания и приведения в исполнение иностранного судебного решения. Такие случаи также имеют место на практике»,— пояснил эксперт.
Дмитрий Астахов