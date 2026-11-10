Банковое сражение
ПАО «НПО „Искра“» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, основанное в 1955 году в Перми для разработки и создания образцов ракетной техники, старое название — КБМаш (конструкторское бюро машиностроения). В 1990-е годы предприятие стало разработчиком и производителем оборудования для ТЭК: газоперекачивающих агрегатов, газотурбинных электростанций, а также компрессорного оборудования.
Deutsche Bank AG — крупнейший банк Германии, основанный 10 марта 1870 года, и одна из крупнейших банковских групп в мире. Банк предоставляет услуги корпоративного банковского обслуживания, инвестиционные услуги, частного банковского обслуживания и управления активами. SKF Magnetic Mechatronics (S2M) — компания, основанная в 1976 году. Входит в группу SKF (с 2007 года), которая производит магнитные подшипники и системы для высокоскоростного применения.