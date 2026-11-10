Банковое сражение

Управляющий партнер адвокатского бюро «ЮКАМ» Ани Манташян говорит, что переоценивать прецедент, возникший в споре «Русхим­альянса» с банком, не стоит. По его мнению, Deutsche Bank может обжаловать, затягивать исполнение, ссылаться на санкционные ограничения и спорить по обеспечительным мерам. «Есть и неприятный момент: суд отказался обращать взыскание на доли Deutsche Bank в российских обществах, то есть не всякий актив банка в России автоматически доступен для взыскания,— объясняет господин Манташян.— На мой взгляд, выиграть процесс „Искра“ может, особенно если документы по гарантии чистые, но быстро получить 132,5 тыс. евро — вряд ли. Основной акцент должен быть на аресте счетов и на исполнительном производстве».