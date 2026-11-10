В Прикамье сократился срок строительства многоквартирных домов
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, на которой обсудили жилищное строительство и развитие социальной и коммунальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
По словам Дмитрия Махонина, за девять месяцев 2026 года в крае ввели в эксплуатацию 1,15 млн кв. метров жилья — 73,6% от годового плана. На индивидуальное жилищное строительство пришлось 819,1 тыс. кв. м, еще 330,2 тыс. кв. м — в многоквартирных домах. Сейчас в регионе возводят 2,2 млн кв. м в сегменте МКД. Одним из ключевых механизмов жилищного строительства в регионе остается комплексное развитие территорий (КРТ). В регионе на стадии строительства находятся 54 таких проекта.
Кроме того, в Прикамье удалось сократить срок строительства многоквартирного дома почти на 20% — с 1243 до 1019 дней. По итогам 2025 года жилищные условия улучшили более 72 тыс. семей. Также, по словам губернатора, за девять месяцев 2026 года было расселено 66,01 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получили 4,08 тыс. человек.
Ирек Файзуллин отметил темпы строительства в Прикамье объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. По его словам, развитие социнфраструктуры, жилищного строительства и расселение аварийного фонда имеют важное значение для достижения целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».