В Прикамье сократился срок строительства многоквартирных домов

По словам Дмитрия Махонина, за девять месяцев 2026 года в крае ввели в эксплуатацию 1,15 млн кв. метров жилья — 73,6% от годового плана. На индивидуальное жилищное строительство пришлось 819,1 тыс. кв. м, еще 330,2 тыс. кв. м — в многоквартирных домах. Сейчас в регионе возводят 2,2 млн кв. м в сегменте МКД. Одним из ключевых механизмов жилищного строительства в регионе остается комплексное развитие территорий (КРТ). В регионе на стадии строительства находятся 54 таких проекта.