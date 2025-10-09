Начало учебного кода

Правительство Нижегородской области готовится открыть доступ к спортплощадкам школ во внеучебное время. Сейчас ради безопасности после уроков их территории закрыты, а детям негде играть и заниматься спортом. Инфраструктура новых школ при этом простаивает, но может частично использоваться там, где нет других спортивных объектов, полагают власти. Они намерены разрешить детям посещать школьные площадки вне уроков по QR-кодам после регистрации на Госуслугах. Предприниматели будут рады возможности открыть в школах спортивные секции, если инициатива будет одобрена.

Школьные спортплощадки хотят охватить цифровизацией

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области вплотную приблизилось к решению проблемы с доступом на школьные территории после уроков, рассказал заместитель губернатора Андрей Чечерин на встрече с предпринимателями в областной Торгово-промышленной палате. На период проведения СВО доступ в школы и на прилегающие спортплощадки разрешен лишь в учебное время. Поэтому детям часто негде заниматься общедоступным спортом и гулять.

«Уроки закончились днем, школы закрыли за забором с колючей проволокой, спортивные площадки освещены и пустуют. Дети ходят вокруг и даже не знают, где им поиграть или позаниматься спортом. Даже на совещании у президента этот вопрос поднимали, чтобы дали возможность использовать школьную инфраструктуру!» — рассказал он. Часто, особенно в муниципальных округах, дети «играют в песочнице, в которой нет песка», а «новая шикарная инфраструктура» простаивает, посетовал Андрей Чечерин.

Эта ситуация неоднократно обсуждалась между областным правительством и представителями Росгвардии и прокуратуры.

«У нас всегда все происходит так: нельзя — и все! Почему? А не дай бог что-нибудь случится! И кто за это будет отвечать? Вы знаете, какие сейчас времена. Уроки закончились — школу закрыли», — образно пересказал чиновник диалог с правоохранительными органами.

При этом многие школы работают в одну смену и в середине дня, как правило, уже пустуют.

В нижегородском правительстве нашли выход из ситуации наподобие тех, что применялись во время пандемии коронавируса. Чиновники хотят опробовать систему доступа к школьным стадионам и «коробкам» по QR-коду. Для его получения необходимо будет зарегистрироваться на портале Госуслуг, рассматривается также вариант с доступом по карте жителя Нижегородской области. При этом планируется, что за детьми будут следить камеры видеонаблюдения и «наблюдатели», чтобы школьники ничего не сломали и никто кроме них не попал на территорию школы. Если на спортплощадке что-то впоследствии окажется сломано или повреждено, то записи с камер помогут найти виновников, а родителям выставят счет для возмещения ущерба.

Пускать на школьные площадки сначала будут не всех: на первом этапе доступ будет только у детей, а позже он появится и у родителей.

Вопрос с сохранностью школьной инфраструктуры сложный, подчеркнул Андрей Чечерин: «По программе "Вам решать" отремонтировали площадку. Туда пришли два ребенка постарше — и все сломали. И директор школы был вынужден восстанавливать ее за свой счет». Наличие видеокамер исключит подобные ситуации, полагает чиновник.

В областном правительстве отобрали пять пилотных школ, рядом с которыми нет альтернативных спортплощадок, и планируют провести пробный эксперимент с доступом по QR-коду. Предполагается, что директоры школ не будут ответственны за то, что происходит на территории вне учебного времени.

Инициатива с кодами и камерами полностью соответствует требованиям Росгвардии, отметили в правительстве.

Порядок на детских и школьных площадках должны обеспечивать правоохранительные органы, полагает председатель совета родителей при департаменте образования Нижнего Новгорода Алексей Шкунов. «Конечно, сложности будут. Но это наши дети, и мы должны их воспитывать», — отметил он.

Вопросами доступа к школьной инфраструктуре озабочены и предприниматели. В частности, тренер и преподаватель Екатерина Борисова на встрече поинтересовалась, можно ли будет арендовать школьные бассейны, где ее коллеги учат детей плавать. Она напомнила, что в Нижегородской области по концессии построено 13 новых школ, которые не вправе сдавать помещения в аренду частному бизнесу, но он может и хочет работать с детьми. «На школы возложены крупные затраты — например, на покупку химии для бассейнов, анализы воды, плату за водоснабжение, водоотведение и отопление. Доходы от сдачи бассейнов в аренду могли бы сократить финансовую нагрузку школ и решать социальные задачи, а тренеры — увеличить охват детей, занимающихся плаванием», — полагает госпожа Борисова. Ей пообещали проработать возможность такого сотрудничества после того, как будет организована система с доступом детей по QR-кодам.

Однако конкретных сроков ее запуска чиновники пока не называют.

Роман Рыскаль