В девяти районах Ленобласти ввели режим ЧС из-за гибели посевов
В девяти районах Ленинградской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур. Соответствующее постановление губернатор Александр Дрозденко подписал 2 ноября. Об этом 10 ноября сообщает 47news.
Режим ЧС действует в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском и Лужском районах, а также в Тосненском районе и Гатчинском округе.
Причиной введения режима стала гибель посевов на площади более 100 га из-за переувлажнения почвы на глубине свыше 12 см. Неблагоприятные погодные условия сложились во второй и третьей декадах сентября.
В региональном правительстве пояснили, что режим ЧС позволит документально зафиксировать последствия переувлажнения почвы и защитить интересы пострадавших сельхозпроизводителей. В частности, аграриям необходимо оформить ущерб, чтобы сохранить доступ к мерам господдержки, льготному кредитованию, реструктуризации лизинга и страховым выплатам.