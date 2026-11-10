В девяти районах Ленобласти ввели режим ЧС из-за гибели посевов

В региональном правительстве пояснили, что режим ЧС позволит документально зафиксировать последствия переувлажнения почвы и защитить интересы пострадавших сельхозпроизводителей. В частности, аграриям необходимо оформить ущерб, чтобы сохранить доступ к мерам господдержки, льготному кредитованию, реструктуризации лизинга и страховым выплатам.