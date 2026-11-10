Прокурор сбился с пути
Экс-глава Перелюбского надзора оспаривает плату ущерба за ДТП на служебном авто
Бывший прокурор Перелюбского района Саратовской области Денис Кочетков оспаривает решение саратовского суда о взыскании 1,2 млн руб. ущерба за разбитый служебный автомобиль. Судом установлено, что в мае прошлого года господин Кочетков поехал ночью на ведомственной машине, чтобы «урегулировать бытовой конфликт» друга семьи. Дорога оказалась неровной, и экс-прокурор не справился с управлением, наехав на кочку. Выйдя на пенсию, Денис Кочетков начал оспаривать условия соглашения с прокуратурой о возмещении ущерба 1,6 млн руб., хотя 400 тыс. руб. уже выплатил.
Саратовский областной суд принял к рассмотрению жалобу на решение нижестоящей инстанции по иску региональной прокуратуры к бывшему прокурору Перелюбского района Денису Кочеткову. “Ъ” нашел подробности в картотеке судебных дел.
Суд получил апелляционную жалобу 5 ноября, а 10 ноября судья Юрий Бартенев принял материалы к производству. В качестве третьих лиц привлечены Генпрокуратура РФ и Министерство финансов РФ в лице саратовского управления казначейства. Кто именно обжаловал решение нижестоящего суда, в картотеке дел не указано. Пресс-служба надзорного органа ситуацию не прокомментировала.
29 сентября Фрунзенский районный суд Саратова вынес решение по спору между прокуратурой Саратовской области и Денисом Кочетковым. Надзорное ведомство требовало взыскать с экс-прокурора более 1,2 млн руб. за разбитый служебный Renault Duster. Ранее он подписал соглашение о возмещении ущерба на 1,6 млн руб. и перечислил в казну 400 тыс. руб.
47-летний Денис Кочетков стал прокурором Перелюбского района в ноябре 2023 года. Старший советник юстиции поступил на службу в 2003 году. Господин Кочетков был помощником Аткарского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Лысогорского района, с декабря 2013 года замещал должность прокурора Ивантеевского района. «Зарекомендовал себя юридически грамотным, трудолюбивым, ответственным работником и руководителем. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области»,— говорится на сайте регионального надзорного ведомства.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночь на 17 мая 2025 года. Около 03:45 на автодороге в стороне от трассы Самара—Пугачев—Энгельс—Волгоград закрепленный за Перелюбской прокуратурой Renault Duster 2020 года выпуска наехал на кочку, съехал в кювет и перевернулся. Водитель с места происшествия скрылся, предварительно сообщив о ДТП в единую диспетчерскую службу. Правоохранители нашли возле машины государственные номера и документы на имя районного прокурора Дениса Кочеткова. Сам он на попутном транспорте добрался до Ивантеевской районной больницы с ушибами головы и кистей рук. Медики не выявили у него алкогольного опьянения.
По результатам проверки Кочетков был признан виновным в нарушении ПДД и внутренних регламентов прокуратуры, а также получил выговор. В июне 2025 года он подписал соглашение о возмещении ущерба на 1,67 млн руб. (с учетом стоимости экспертизы и за вычетом годных остатков). Первые 400 тыс. руб. он перевел сразу, а остальные должен был выплачивать частями по 212 тыс. руб. в месяц. В августе 2025 года господин Кочетков уволился из органов прокуратуры «в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» и платежи прекратил.
Когда прокуратура обратилась в суд для взыскания оставшегося долга, экс-прокурор подал встречный иск. Он потребовал расторгнуть соглашение и вернуть ему 400 тыс. руб. Денис Кочетков заявил, что причинно-следственной связи между его управлением машиной и аварией нет, поскольку причиной ДТП стало плохое состояние дороги, а документ он подписал под давлением. Кроме того, он сослался на «ненормированный рабочий день» и обязанность «в случае, если на территории района в нерабочее время совершается преступление, вызвавшее повышенный общественный резонанс, и другие категории преступлений, прибыть на место происшествия». В судебном акте нет информации о том, какое именно резонансное дело вынудило господина Кочеткова воспользоваться служебным автомобилем. Также он обосновал свои требования тем, что ежемесячный платеж в 212 тыс. руб. превышал его среднемесячную зарплату в полтора раза, что делало исполнение соглашения заведомо невозможным.
Ранее в рамках служебной проверки Денис Кочетков сообщил, что поехал ночью на рабочем автомобиле, чтобы помочь другу семьи «урегулировать бытовой конфликт». При этом у него был исправный личный транспорт.
Судья Полина Зеленкина удовлетворила исковые требования прокуратуры, а во встречном иске Кочеткову отказала. В решении отмечается, что доводы о ненормированном графике и выезде на место преступления не нашли подтверждения. Что касается давления при подписании соглашения, суд указал на процессуальную пассивность ответчика: он не предоставил доказательств принуждения, а сам факт первоначального платежа в 400 тыс. руб. свидетельствует о его добровольном согласии с условиями.
Отдельно Фрунзенский суд разъяснил разницу между административной и гражданской ответственностью. Тот факт, что в отношении господина Кочеткова отказались возбуждать административное дело, не освобождает его от обязанности возместить ущерб работодателю в полном размере, так как машину он разбил не при исполнении трудовых обязанностей. В итоге с бывшего прокурора Перелюбского района взыскано 1,26 млн руб. в счет возмещения ущерба, 12 тыс. руб. расходов на экспертизу и 27,6 тыс. руб. госпошлины. Ответчику передадут остов автомобиля и иные годные остатки разбитого Renault Duster. Решение вступит в силу после рассмотрения в апелляции.