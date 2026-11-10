Прокурор сбился с пути

Когда прокуратура обратилась в суд для взыскания оставшегося долга, экс-прокурор подал встречный иск. Он потребовал расторгнуть соглашение и вернуть ему 400 тыс. руб. Денис Кочетков заявил, что причинно-следственной связи между его управлением машиной и аварией нет, поскольку причиной ДТП стало плохое состояние дороги, а документ он подписал под давлением. Кроме того, он сослался на «ненормированный рабочий день» и обязанность «в случае, если на территории района в нерабочее время совершается преступление, вызвавшее повышенный общественный резонанс, и другие категории преступлений, прибыть на место происшествия». В судебном акте нет информации о том, какое именно резонансное дело вынудило господина Кочеткова воспользоваться служебным автомобилем. Также он обосновал свои требования тем, что ежемесячный платеж в 212 тыс. руб. превышал его среднемесячную зарплату в полтора раза, что делало исполнение соглашения заведомо невозможным.