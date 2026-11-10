В Мысхако восстановят поврежденную обломками БПЛА братскую могилу

О повреждении мемориала в начале марта сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, после ночной атаки украинских беспилотников на кладбище в Мысхако обломками была повреждена плита с именами советских бойцов, от которой откололась небольшая часть.