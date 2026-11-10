В Мысхако восстановят поврежденную обломками БПЛА братскую могилу
В Новороссийске заключили контракт на восстановление братской могилы советских воинов на кладбище в селе Мысхако, поврежденной в результате атаки беспилотников. Работы стоимостью более 2,2 млн руб. выполнит местное ООО «Мемориал». Завершить их планируется до 4 декабря 2026 года, следует из данных портала госзакупок.
Речь идет о памятнике «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 года». Согласно условиям контракта, подрядчик должен провести ремонтно-восстановительные работы с момента его заключения по 4 декабря.
О повреждении мемориала в начале марта сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, после ночной атаки украинских беспилотников на кладбище в Мысхако обломками была повреждена плита с именами советских бойцов, от которой откололась небольшая часть.