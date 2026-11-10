«Это доказывает системный подход к поддержке агропрома»

Главный вызов — трудности с экспортом, вызванные ограничениями судоходства в Азовском море, что привело к перенасыщению внутреннего рынка, падению цен и продажам зерна ниже себестоимости. Усугубляет ситуацию рост издержек, включая увеличение себестоимости производства зерна до 14–17 руб./кг для некоторых хозяйств, а также рост цен на топливо, удобрения, технику и логистику. Логистические сложности связаны с возросшими издержками на перевалку через альтернативные порты и неэффективным использованием складских мощностей. Финансовые риски проявляются в росте долговой нагрузки, увеличении краткосрочных займов и кредиторской задолженности, а также расходов на выплату процентов, что создает угрозу банкротства для ряда хозяйств.