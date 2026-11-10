«Это доказывает системный подход к поддержке агропрома»
Советник президента ТПП Ростовской области Юрий Корнюш — о выделении средств на выращивание озимых
Ростовская область станет крупнейшим получателем федеральных субсидий на возделывание озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Регион направят свыше 4,5 млрд руб. — около трети всего объема поддержки, на которую правительство выделило свыше 13,3 млрд руб. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства распределят между 22 регионами, где ведется возделывание озимых. Дон вместе с Краснодарским краем аккумулирует почти половину общего финансирования. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказал советник президента Торгово-промышленной палаты региона Юрий Корнюш.
«Любая финансовая помощь поможет аграриям региона, столкнувшимся в 2026 году со сложной ситуацией. Несмотря на успехи, такие как сбор 13,6 млн т. ранних зерновых и зернобобовых (из которых 12,2 млн т. — это озимая пшеница) с урожайностью 42,6 ц/га, и значительный рост сбора подсолнечника (1,1 млн тонн, урожайность 20,7 ц/га), существуют острые проблемы.
Главный вызов — трудности с экспортом, вызванные ограничениями судоходства в Азовском море, что привело к перенасыщению внутреннего рынка, падению цен и продажам зерна ниже себестоимости. Усугубляет ситуацию рост издержек, включая увеличение себестоимости производства зерна до 14–17 руб./кг для некоторых хозяйств, а также рост цен на топливо, удобрения, технику и логистику. Логистические сложности связаны с возросшими издержками на перевалку через альтернативные порты и неэффективным использованием складских мощностей. Финансовые риски проявляются в росте долговой нагрузки, увеличении краткосрочных займов и кредиторской задолженности, а также расходов на выплату процентов, что создает угрозу банкротства для ряда хозяйств.
Государство предлагает комплекс мер для стимулирования экспорта и поддержки производства зерна. Среди них — льготное кредитование и субсидии на производство и переработку продукции для поставок в дружественные страны, обнуление экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу до 31 декабря, а также компенсация части затрат на перевозку зерна. Зерновые грузы получили третью категорию очередности на железной дороге.
Для финансовой поддержки производителей предусмотрены субсидии на операционную деятельность, включая компенсацию процентов по кредитам на семена, удобрения, страхование урожая, агротехнологические работы. Также предусмотрена пролонгация льготных краткосрочных кредитов и прямые субсидии на семена, удобрения, топливо. Государственные интервенции (закупки зерна) направлены на стабилизацию цен. Возобновлена погектарная поддержка (более 2,5 тыс. руб. на гектар). Создан оперативный штаб для координации мер, в который вошли представители регионов.
Таким образом, выделение средств на возделывание озимых под урожай 2027 года, где Ростовская область станет крупнейшим получателем субсидий, является доказательством системного подхода к поддержке агропромышленного комплекса. Власти признают серьезность положения и предлагают комплексные решения. Однако для реального улучшения ситуации требуется время и слаженная работа федеральных и региональных структур».