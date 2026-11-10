В Новороссийске в моркови обнаружили возбудителя черной гнили
В образцах столовой моркови, поступивших на исследование в Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК», обнаружили возбудителя альтернариоза — черной гнили. Речь идет о микроскопическом грибе Alternaria radicina. Об этом сообщили пресс-служба в учреждении.
Пробу овощей приняли в испытательную лабораторию 29 октября. Специалисты провели микологическое исследование и идентифицировали патоген фитопатологическим методом.
Как пояснила заместитель заведующего лабораторией Новороссийского филиала ЦОК АПК Ольга Старчаус, гриб не входит в перечень карантинных объектов ЕАЭС и поражает в том числе морковь, сельдерей и петрушку. Инфекция может развиваться еще в поле, однако массово проявляется во время зимнего хранения урожая.
При поражении моркови на корнеплодах появляются сухие вдавленные пятна черного цвета, ткани становятся рыхлыми. Развитию заболевания способствуют нарушения температурного режима в овощехранилищах и механические повреждения урожая при уборке.
В лаборатории отметили, что патоген способен выделять термостабильные микотоксины, в том числе альтернариол, которые накапливаются в пораженных участках и не разрушаются при кулинарной обработке или стерилизации.
По данным учреждения, лабораторные исследования партий перед закладкой на хранение и фасовкой позволяют выявлять очаги инфекции. По результатам проверки заявителю выдали протокол испытаний.