В Новороссийске в моркови обнаружили возбудителя черной гнили

Как пояснила заместитель заведующего лабораторией Новороссийского филиала ЦОК АПК Ольга Старчаус, гриб не входит в перечень карантинных объектов ЕАЭС и поражает в том числе морковь, сельдерей и петрушку. Инфекция может развиваться еще в поле, однако массово проявляется во время зимнего хранения урожая.