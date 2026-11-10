Прожиточный минимум в Ленобласти вырастет до 21,6 тыс. рублей в 2027 году
С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Ленинградской области увеличится до 21 643 рублей на душу населения. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.
По сравнению с действующим показателем сумма вырастет на 1 378 рублей. Для трудоспособных жителей прожиточный минимум установят на уровне 23 591 рубля, для пенсионеров — 18 613 рублей, для детей — 20 994 рублей.
В 2026 году прожиточный минимум в регионе составляет 20 265 рублей на человека. Для трудоспособного населения он установлен в размере 22 089 рублей, для пенсионеров — 17 428 рублей, для детей — 19 657 рублей.