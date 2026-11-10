Участник СВО Кузнецов возглавил фракцию ЛДПР в свердловском Заксобрании
Участник специальной военной операции (СВО), директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов занял пост руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Свердловской области.
Как ранее заявил господин Кузнецов, он планирует решать проблемные вопросы ЖКХ и миграции, «суверенитета личности в современных трендах искусственного интеллекта», а также развивать духовно-нравственные ценности молодежи, поддерживать промышленность, работать над адаптацией участников СВО.
В структуру депутатской группы входят три человека. Помимо нового руководителя, в состав входят Александр Каптюг, являющийся координатором регионального отделения партии, и Андрей Бургарт, занимающий пост руководителя палаты депутатов ЛДПР в области, зять руководителя партийной фракции в Госдуме РФ Леонида Слуцкого.