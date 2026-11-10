Участник СВО Кузнецов возглавил фракцию ЛДПР в свердловском Заксобрании

В структуру депутатской группы входят три человека. Помимо нового руководителя, в состав входят Александр Каптюг, являющийся координатором регионального отделения партии, и Андрей Бургарт, занимающий пост руководителя палаты депутатов ЛДПР в области, зять руководителя партийной фракции в Госдуме РФ Леонида Слуцкого.