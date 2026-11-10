В Новороссийске ограничат подачу воды на 60%

В Новороссийске 19 ноября с 08:00 подачу воды сократят на 60% из-за переключения на новые водоводы. Работы связаны с завершением реконструкции сетей на участке от улицы Магистральной, 2, до улицы Кутузовской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.