В Новороссийске ограничат подачу воды на 60%
В Новороссийске 19 ноября с 08:00 подачу воды сократят на 60% из-за переключения на новые водоводы. Работы связаны с завершением реконструкции сетей на участке от улицы Магистральной, 2, до улицы Кутузовской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Из-за ограничения водоснабжения в зонах № 4, 4а, 5, 16–20, 25–27 и 27а воду будут подавать по графику: утром с 06:00 до 08:00, вечером — с 18:00 до 20:00.
Работы по переключению построенных водоводов выполнит подрядная организация ООО «СУЭРТЭ». Подвоз воды автоцистернами организуют по заявкам жителей.