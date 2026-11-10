Число преступлений в регионах СЗФО за девять месяцев снизилось на 16,4%

Число зарегистрированных преступлений в регионах Северо-Западного федерального округа за девять месяцев 2026 года сократилось на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя.