Число преступлений в регионах СЗФО за девять месяцев снизилось на 16,4%
О снижении преступности в округе рассказал полпред Игорь Руденя
Число зарегистрированных преступлений в регионах Северо-Западного федерального округа за девять месяцев 2026 года сократилось на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя.
«Благодаря вашей работе в наших регионах продолжается снижение общего уровня преступности. За девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечено снижение числа преступлений на 16,4%»,— заявил господин Руденя.
Среди положительных тенденций полпред также отметил сокращение числа преступлений, совершенных мигрантами и лицами без гражданства.
К приоритетным задачам органов внутренних дел Руденя отнес обеспечение безопасности в общественных местах, борьбу с организованной преступностью, экстремизмом и киберпреступностью. В числе других направлений он назвал пресечение нелегальной миграции, а также каналов поставки и сбыта наркотиков.
Отдельное внимание полпред попросил уделить профилактической работе с молодежью и предупреждению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.
«Наиболее остро стоит вопрос совершенствования системы профилактической работы с молодежью. Мы видим, что враг не стесняется вовлекать в противоправную деятельность детей и школьников. Прошу вас держать это направление работы на особом контроле», — подчеркнул Игорь Руденя.