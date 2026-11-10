Двукратный финалист Кубка Стэнли Эвандер Кейн продолжит карьеру в «Сибири»

«Мы ищем ярко выраженного лидера, может быть, и не одного. Зная непростой характер Эвандера Кейна, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь, который поведет за собой, добавит энергии, спортивной наглости и мощи в атаке»,— заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Лев Крутохвостов.