Двукратный финалист Кубка Стэнли Эвандер Кейн продолжит карьеру в «Сибири»
Канадский нападающий Эвандер Кейн подписал контракт с новосибирской «Сибирью». Соглашение рассчитано на один год.
«Мы ищем ярко выраженного лидера, может быть, и не одного. Зная непростой характер Эвандера Кейна, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь, который поведет за собой, добавит энергии, спортивной наглости и мощи в атаке»,— заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Лев Крутохвостов.
Ранее 35-летний форвард на протяжении 18 сезонов выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Эвандер Кейн представлял «Атланта Трэшерс», «Виннипег Джетс», «Буффало Сейбрс», «Сан-Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерс», с которым дважды доходил до финалов Кубка Стэнли (2024, 2025), и «Ванкувер Кэнакс». Всего в лиге он провел 1098 матчей (включая регулярные чемпионаты и play-off), забросив 371 шайбу и отдав 332 результативные передачи.
«Сибирь» с 22 очками после 26 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда на своем льду примет московское «Динамо».