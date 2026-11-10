ИТМО получил предостережение от Рособрнадзора по итогам мониторинга
Рособрнадзор объявил Национальному исследовательскому университету ИТМО предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно карточке предостережения в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, замечания к ИТМО касаются документации по программам дополнительного профессионального образования. На сайте университета проверяющие не обнаружили необходимых учебных планов, программ дисциплин и сведений об итоговой аттестации. Кроме того, в опубликованном образце договора не были указаны сведения об образовательной лицензии и форме обучения.
Предостережение вынесли 2 ноября по итогам мониторинга соблюдения обязательных требований.
Помимо ИТМО, аналогичные предостережения получили Калининградский государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского, Московский физико-технический институт и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.