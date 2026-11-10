ИТМО получил предостережение от Рособрнадзора по итогам мониторинга

Согласно карточке предостережения в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, замечания к ИТМО касаются документации по программам дополнительного профессионального образования. На сайте университета проверяющие не обнаружили необходимых учебных планов, программ дисциплин и сведений об итоговой аттестации. Кроме того, в опубликованном образце договора не были указаны сведения об образовательной лицензии и форме обучения.