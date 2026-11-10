В Архангельском госпитале ветеранов войн проверяют жалобу на качество питания
В Архангельском госпитале для ветеранов войн организовали служебную проверку после жалобы на качество питания пациентов, опубликованной в социальных сетях. Автор обращения сообщила о возможном пищевом отравлении и выразила опасение, что ее супруга могут досрочно выписать из учреждения. Об этом рассказал министр здравоохранения Архангельской области Дмитрий Богданов.
По словам главы регионального Минздрава, информация о массовом отравлении не подтвердилась. Четырех пациентов отделения медицинской реабилитации осмотрел лечащий врач. Клинических признаков отравления на момент осмотра у них не обнаружили. Пациентам назначили лабораторные исследования.
«По информации госпиталя, случаев массового пищевого отравления не зарегистрировано. Четырех пациентов отделения медицинской реабилитации осмотрел лечащий врач. На момент осмотра клинических признаков отравления у них не выявлено. Пациентам назначены лабораторные исследования. Одновременно в госпитале проверяют обстоятельства, изложенные в обращении», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Богданов.
В администрации учреждения сообщили, что 8 и 9 ноября обращений к дежурному врачу по поводу расстройства пищеварения не поступало. О жалобах четырех пациентов дежурные медсестры узнали при смене дежурства, после чего 9 ноября их осмотрел лечащий врач.
Кроме того, 8 ноября дежурный врач проверил готовые блюда. По результатам оценки их внешнего вида, запаха и вкуса отклонений не выявили. Итоги проверки внесли в журнал контроля качества готовой пищи.