В Архангельском госпитале ветеранов войн проверяют жалобу на качество питания

В Архангельском госпитале для ветеранов войн организовали служебную проверку после жалобы на качество питания пациентов, опубликованной в социальных сетях. Автор обращения сообщила о возможном пищевом отравлении и выразила опасение, что ее супруга могут досрочно выписать из учреждения. Об этом рассказал министр здравоохранения Архангельской области Дмитрий Богданов.