Мэрию Уфы покинули руководители двух управлений

Решения господина Тристана и господина Латыпова продолжают череду отставок, которая началась летом и с новой силой возобновилась в начале ноября. Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее должности покинули вице-мэры Агарагим Кагиргаджиев, Рустам Хазиев, Ильдар Имамов, Дмитрий Черенков, а также начальник правового управления Руслан Исмагилов и начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав предпринимателей, экс-управляющий делами администрации Аскар Батталов. Все они являлись частью команды бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева.