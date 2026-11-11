Число плательщиков туристического налога на Кубани выросло на 21%

В ведомстве также пояснили, что туристический налог относится к местным и не имеет целевого характера. Поступления включаются в общие доходы муниципальных бюджетов и распределяются органами местного самоуправления самостоятельно. Министерство не располагает сведениями о том, сколько средств в 2025–2026 годах направили непосредственно на туристическую инфраструктуру и какие конкретно проекты были реализованы за счет этих доходов.