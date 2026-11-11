Число плательщиков туристического налога на Кубани выросло на 21%
Количество плательщиков туристического налога в Краснодарском крае к 1 июля 2026 года достигло 2 919 субъектов. Это на 21,4% превышает показатель предыдущего года, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минкуроротов, туризма и олимпийского наследия, сославшись на данные ФНС.
В 2025 году налог уплачивали 2 404 субъекта: 671 юридическое лицо и 1 733 физических лица. К 1 июля 2026 года число организаций сократилось на 4,5% — до 641, тогда как количество физлиц выросло на 31,4% — до 2 278. Общий прирост плательщиков обеспечили именно физические лица.
По данным министерства финансов Краснодарского края, в 2025 году поступления туристического налога в консолидированный бюджет региона составили 1,36 млрд руб. За январь—сентябрь 2026 года муниципалитеты региона собрали еще 1,197 млрд руб. Сопоставить эти показатели с первоначальными и уточненными планами поступлений министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края не смогло: такие данные находятся в компетенции муниципальных властей и территориальных органов ФНС.
В ведомстве также пояснили, что туристический налог относится к местным и не имеет целевого характера. Поступления включаются в общие доходы муниципальных бюджетов и распределяются органами местного самоуправления самостоятельно. Министерство не располагает сведениями о том, сколько средств в 2025–2026 годах направили непосредственно на туристическую инфраструктуру и какие конкретно проекты были реализованы за счет этих доходов.
С 1 января 2025 года в Краснодарском крае завершился эксперимент по взиманию курортного сбора, на смену которому пришел туристический налог. Новый фискальный инструмент регулируется Налоговым кодексом РФ. В отличие от прежнего сбора, который отдыхающие оплачивали посуточно при заселении, туристический налог включается непосредственно в стоимость гостиничных услуг и перечисляется в бюджет самими средствами размещения.