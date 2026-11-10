В Великом Новгороде построили подстанцию для канатной дороги
В Великом Новгороде построили трансформаторную подстанцию и проложили три кабельные линии для электроснабжения строящихся пассажирской канатной дороги через Волхов и лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения. Об этом сообщили в АО «Новгородоблэлектро».
Подстанцию оснастили двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА. Для прокладки линий использовали силовой алюминиевый многожильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, усиленной полиэтиленовой оболочкой и двухслойной герметизацией медного экрана.
«Такое исполнение защищает линию от влаги, механических повреждений, продлевает срок её службы и снижает риск аварий»,— рассказал начальник отдела капитального строительства «Новгородоблэлектро» Андрей Прокофьев.
Ранее вице-губернатор Илья Крашенинников сообщал, что на строительных площадках обоих объектов работают более 120 человек. В лабораторном корпусе готовы железобетонный каркас и изоляция цокольного этажа, продолжается остекление фасада.
На площадке канатной дороги завершили устройство свайных фундаментов и ростверков опор и станций. Сейчас строители возводят надземные части станций и собирают металлоконструкции 30-метровых опор на обоих берегах Волхова.