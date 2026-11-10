В Великом Новгороде построили подстанцию для канатной дороги

В Великом Новгороде построили трансформаторную подстанцию и проложили три кабельные линии для электроснабжения строящихся пассажирской канатной дороги через Волхов и лабораторного корпуса полупроводникового материаловедения. Об этом сообщили в АО «Новгородоблэлектро».