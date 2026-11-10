Жалобу кабмина Башкирии на постановление по делу Алана Марзаева рассмотрят вновь

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре прошлого года Алан Марзаев был признан виновным в вымогательстве и получении взяток от топ-менеджеров уфимской компании «Дортрансстрой» на сумму 37 млн руб. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 561,3 млн руб. Также суд изъял загородный дом водителя Алана Марзаева и лишил вице-премьера почетных званий. Кроме того, тогдашнему премьер-министру Башкирии Андрею Назарову (ныне — председатель Курултая Башкирии) райсуд вынес частное постановление за ненадлежащее противодействие коррупции среди подчиненных.