Жалобу кабмина Башкирии на постановление по делу Алана Марзаева рассмотрят вновь
Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Башкирии по делу бывшего вице-премьера республики Алана Марзаева.
В феврале этого года ВС Башкирии отказался рассматривать жалобу первого заместителя руководителя аппарата правительства республики Марины Долич, просившей отменить частное постановление Ленинского районного суда Уфы в адрес премьер-министра республики.
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре прошлого года Алан Марзаев был признан виновным в вымогательстве и получении взяток от топ-менеджеров уфимской компании «Дортрансстрой» на сумму 37 млн руб. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 561,3 млн руб. Также суд изъял загородный дом водителя Алана Марзаева и лишил вице-премьера почетных званий. Кроме того, тогдашнему премьер-министру Башкирии Андрею Назарову (ныне — председатель Курултая Башкирии) райсуд вынес частное постановление за ненадлежащее противодействие коррупции среди подчиненных.
19 февраля Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений, а 5 августа Шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул осужденному почетные звания заслуженного строителя и заслуженного экономиста Башкирии.
Попытка правительства республики отменить частное определение в адрес премьер-министра тогда оказалась тщетной. ВС Башкирии не стал рассматривать жалобу, так как представитель кабмина не предоставила доверенность на право обжалования частного постановления суда. Документ, пояснил тогда суд, был выдан представителю Андреем Назаровым как физлицом, а не председателем правительства республики.
В кассационной жалобе представитель премьера настаивала на нарушениях при вынесении частного постановления. В частности, отметила она, в документе не указано, какие именно нарушения были допущены главой кабмина, способствовавшие совершению преступления. Выводы Ленинского райсуда, пояснила она, нарушают права и законные интересы премьера, «поскольку могут служить основанием для проведения служебной проверки и несут репутационные риски, связанные с причинением ущерба чести, достоинству и доброму имени».
Кассационная инстанция согласилась с тем, что частное постановление было вынесено в адрес Андрея Назарова или «в отношении конкретного лица». Поэтому выводы суда затрагивают именно его права и законные интересы.
Апелляционная жалоба будет рассмотрена ВС Башкирии вновь, но в ином составе суда, резюмировал Шестой кассационный суд общей юрисдикции.