Дивиденды дали обратный всход

Как считает господин Хантимиров, вывод суда об обходе валютного законодательства сам по себе не означает привлечения к ответственности, но может стать доказательственной базой для проверок органов валютного контроля. Потенциальные претензии могут возникнуть к самому обществу и его руководителям того периода. Юрист не исключает и уголовно-правовой оценки операций по статьям 193 и 193.1 УК РФ. При этом возможность административной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ может быть ограничена сроками давности.