Дивиденды дали обратный всход
Апелляция подтвердила взыскание 24 млрд рублей в пользу «Родных Полей»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Ростовской области о взыскании с Петра Ходыкина 24 млрд руб. в пользу ООО «Родные Поля». Приобретение им 100% долей компании ранее было признано недействительным. Шансы на отмену судебного акта в кассации не высоки, считают эксперты. По оценкам юриста, поскольку недействительность приобретения долей уже установлена вступившими в силу судебными актами, требование о возврате дивидендов предрешено.
Спор связан с выплатой Петру Ходыкину дивидендов в 2023 году, когда он считался владельцем 100% долей ООО «Торговый Дом "РИФ"» — прежнего названия «Родных Полей». Арбитражный суд Ростовской области в сентябре 2026 года признал недействительными шесть решений единственного участника общества о распределении прибыли, принятых с июля по декабрь 2023 года. Общая сумма выплат составила 24 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Основанием для взыскания стало то, что приобретение господином Ходыкиным 100% долей компании ранее было признано недействительным. Суд установил, что «Родные Поля» относятся к стратегическим предприятиям: доля компании на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышала 20%. Сделка по приобретению общества иностранным инвестором требовала предварительного согласования в соответствии с законом об иностранных инвестициях в стратегические общества, однако такого согласования получено не было.
Как писал «Ъ-Ростов» со ссылкой на данные прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, по информации надзорного органа, контроль над стратегическим предприятием осуществлялся иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны Правительства РФ.
Поскольку приобретение долей признано недействительным, суд пришел к выводу, что Петр Ходыкин не приобрел законных корпоративных прав и не мог принимать решения о распределении прибыли. Суд также признал недействительными решения о выплате дивидендов и операции по их перечислению, обязав ответчика вернуть компании 24 млрд руб.
Как следует из материалов дела, непосредственно господину Ходыкину было перечислено более 20,3 млрд руб. Еще около 3,6 млрд руб. компания перечислила в бюджет в качестве НДФЛ, выступая налоговым агентом. Ответчик возражал против взыскания этой суммы, указывая, что налог поступил в бюджет, а не на его счета. Суд отклонил довод, отметив, что право на возврат налога может быть реализовано самим налогоплательщиком.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров считает, что шансы на отмену судебных актов в кассации невысоки. Суд не переоценивает фактические обстоятельства дела, а проверяет правильность применения норм права. Поскольку недействительность приобретения долей уже установлена вступившими в силу судебными актами, требование о возврате дивидендов фактически предрешено. По мнению юриста, включение НДФЛ в сумму взыскания также обоснованно, поскольку налог был уплачен за счет дохода господина Ходыкина, а после возврата дивидендов он сможет обратиться за возвратом образовавшейся переплаты.
В решении также исследовалась схема расчетов с участием GTCS Trading DMCC и Grainflower DMCC. По выводам суда, средства, полученные господином Ходыкиным в виде дивидендов, использовались для погашения задолженности этих иностранных компаний перед «Родными Полями» по экспортным контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Суд расценил такую конструкцию как способ обхода ограничений валютного законодательства, позволявший вывозить товар без соответствующего поступления экспортной выручки.
Как считает господин Хантимиров, вывод суда об обходе валютного законодательства сам по себе не означает привлечения к ответственности, но может стать доказательственной базой для проверок органов валютного контроля. Потенциальные претензии могут возникнуть к самому обществу и его руководителям того периода. Юрист не исключает и уголовно-правовой оценки операций по статьям 193 и 193.1 УК РФ. При этом возможность административной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ может быть ограничена сроками давности.
Петр Ходыкин также оспаривал подсудность спора, настаивал на привлечении к делу других участников и просил заменить его в части требований на Федеральную налоговую службу. Суд первой инстанции эти ходатайства отклонил. Апелляция оставила решение без изменения.
Постановление апелляционного суда от 5 ноября вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.