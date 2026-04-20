Пашинян исключил возвращение Армении к работе в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти не будут предпринимать шагов для возвращения к работе в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Этот тезис его партия «Гражданский договор» внесла в предвыборную программу перед предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

«Как вам известно, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению ее деятельности предприниматься не будет»,— сказал Никол Пашинян в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В феврале 2024 года Армения заморозила членство в ОДКБ. Решение объяснялось тем, что союзники — среди которых Россия и Белоруссия — не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Речь шла в том числе об «отсутствии реакции» ОДКБ на события осени 2022 года, когда азербайджанские войска вошли в армянский город Джермук. Еще одним поводом стали события осени 2023 года, когда в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом.

Никол Пашинян позднее называл ОДКБ угрозой безопасности республики. Армянский МИД утверждал, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вмешательство ОДКБ в этот конфликт было бы некорректным с юридической точки зрения.

Лусине Баласян