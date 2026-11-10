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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

СКР начал проверку после обрушения моста в Калевальском районе Карелии

В Карелии начали доследственную проверку после обрушения деревянного моста в Калевальском районе. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, не привели ли к нему нарушения при содержании автомобильной дороги. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике.
Следователи проверят обстоятельства обрушения моста под Юшкозером

Следователи проверят обстоятельства обрушения моста под Юшкозером

СУ СК РФ по Республике Карелия

Поводом для проверки стали публикации в СМИ о разрушении переправы и прекращении регулярного пассажирского сообщения с деревней Юшкозеро и поселком Новое Юшкозеро.
По предварительным данным, мост через реку Бурливая обрушился на 78-м километре автодороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша». Конструкция не выдержала тяжести груженого самосвала.
Проверку проводит следственный отдел по городу Костомукше. Следователям предстоит оценить действия или бездействие должностных лиц местного самоуправления, дорожных и транспортных служб, отвечающих за содержание автомобильных дорог и организацию пассажирских перевозок.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор