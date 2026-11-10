СКР начал проверку после обрушения моста в Калевальском районе Карелии
В Карелии начали доследственную проверку после обрушения деревянного моста в Калевальском районе. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, не привели ли к нему нарушения при содержании автомобильной дороги. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике.
Поводом для проверки стали публикации в СМИ о разрушении переправы и прекращении регулярного пассажирского сообщения с деревней Юшкозеро и поселком Новое Юшкозеро.
По предварительным данным, мост через реку Бурливая обрушился на 78-м километре автодороги «Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша». Конструкция не выдержала тяжести груженого самосвала.
Проверку проводит следственный отдел по городу Костомукше. Следователям предстоит оценить действия или бездействие должностных лиц местного самоуправления, дорожных и транспортных служб, отвечающих за содержание автомобильных дорог и организацию пассажирских перевозок.