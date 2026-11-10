СКР начал проверку после обрушения моста в Калевальском районе Карелии

В Карелии начали доследственную проверку после обрушения деревянного моста в Калевальском районе. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, не привели ли к нему нарушения при содержании автомобильной дороги. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике.